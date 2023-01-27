На Закарпатті поліція затримала пару співмешканців за торгівлю наркотиками

Співробітники відділення поліції у місті Виноградів провели ряд оперативних заходів та припинили злочинну діяльність пари наркоторговців.

Встановлено, що 29-річний чоловік та його 22-річна співмешканка, налагодили схему зі збуту наркотичних засобів серед жителів району. Чоловік вже має не малий кримінальний досвід, адже вже раніше затримувався поліцейськими і наразі кілька справ, що стосуються вчинення ним наркозлочинів, перебувають на судовому розгляді.

Зустріч зі своїми клієнтами зловмисники призначали у себе вдома, незважаючи на те, що в будинку разом з ними проживала і 3-річна дитина фігурантки.

Співробітники кримінальної поліції Виноградова, за силової підтримки бійців КОРДу, затримали наркоторговців «на гарячому», під час передачі «дози» черговому покупцеві.

З місця події слідчі вилучили розфасований у згортки метамфетамін та грошові кошти.

Фігурантів поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307

Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу.

За скоєне співмешканцям загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області