На Закарпатті поліція затримала шахрая, який обманював людей похилого віку

Слідчі Мукачівського районного управління поліції здійснюють досудове розслідування за фактами ряду шахрайських дій, вчинених на території райцентру. У скоєнні даних злочинів обґрунтовано підозрюється 44-річний житель Мукачева.

Станом на сьогодні слідчі, у співпраці з поліцейськими офіцерами громади, зібрали достатньо доказів, які вказують на причетність мукачівця до щонайменше 9 фактів шахрайства.

Встановлено, що у період з травня по жовтень цього року фігурант під приводом купівлі продуктових та побутових товарів розраховувався на місцевих ринках фальшивими купюрами номіналом 1 тисяча гривень. Переважно серед потерпілих люди похилого віку.

Дії даного афериста слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто Шахрайство, вчинене повторно. Зловмиснику вже повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів. Частину кримінальних проваджень вже скеровано для судового розгляду.

Вчора, 14 жовтня, Мукачівський міськрайонний суд розглянув та задовільнив клопотання слідчого щодо запобіжного заходу підозрюваному: останній перебуватиме під вартою.

Відповідно до санкції інкримінованої статті зловмиснику загрожує до 3 років ув‘язнення.

Поліцейські продовжують розслідування та перевіряють фігуранта на причетність до аналогічних злочинів, вчинених на території регіону.

Звертаємося до громадян: у випадку, якщо ви потерпіли від шахрайських дій за подібною схемою – зверніться до районного управління поліції.

Поліція Закарпатської області