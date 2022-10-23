На Закарпатті поліція затримала зловмисника, який намагався вбити свою співмешканку

Сьогодні, 23 жовтня, на лінію «102» зателефонував мешканець села Вишка у Великоберезнянській громаді Ужгородського району та розповів, що його сусід напав на свою співмешканку. Місцеві мешканці викликали швидку допомогу та затримали нападника.

На місце події одразу ж прибула група швидкого реагування та слідчо-оперативна група Великоберезнянської поліції спільно зі слідчими Головного управління поліції Закарпаття. Правоохоронці встановили, що за місцем проживання між парою виник конфлікт, під час якого 29-річний чоловік побив 27-річну жінку. Після цього зловмисник облив її легкозаймистою речовиною та підпалив.

В цей же час до сусідів зателефонувала дитина потерпілої та попросила про допомогу. Вони вчасно зреагували, надали потерпілій першу медичну допомогу, після чого її госпіталізували до медзакладу. Лікарі діагностували у жінки опіки третього ступеню та ураження 40% тіла.

Зловмисника поліція одразу затримала у порядку статті 208 КПК України. Його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України, тобто Замах на умисне вбивство. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Фігурантові загрожує до 15 років ув’язнення.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області