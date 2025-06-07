На Закарпатті попу УПЦ (МП) та його спільнику повідомили про підозру в поширенні символіки комуністичного режиму

За процесуального керівництва Хустської окружної прокуратури слідчими ВП №2 Хустсткого РУП ГУНП в Закарпатській області повідомлено про підозру священнику однієї з єпархії УПЦ та його спільнику у публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ч.1 ст.436-1 КК України). Священнослужителю також повідомлено про підозру у носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч.2 ст.263 КК України).

Слідством встановлено, що 9 травня, чоловіки у формі солдатів Червоної армії із символами комуністичного тоталітарного режиму (георгіївські стрічки та різні медалі того періоду), провели відверту провокацію у Міжгір’ї біля пам’ятника воїнам-афганцям.

Проведена експертиза підтвердила факт пропаганди комуністичного режиму та поширення забороненої символіки. Окрім того, під час проведених обшуків вдома у підозрюваних, правоохоронці знайшли значну кількість російських пропагандистських матеріалів, а також холодну зброю у священника.

Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області за матеріалами УСБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництво Хустської окружної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Закарпатської області