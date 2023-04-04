На Закарпатті працівників медзакладу підозрюють у заволодінні понад ₴2 млн.

Серед підозрюваних – директорка та колишня бухгалтерка комунального закладу. Частину коштів за надані платні медичні послуги підозрювані не вносили на рахунки закладу, а привласнили та надалі витратили на власні потреби. Докази їхньої причетності до оборудки зібрали оперативники Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

За даними правоохоронців, кошти від пацієнтів за платні медичні послуги фігурантки брали готівкою без внесення інформації до облікових документів. Надалі частину з них через каси поштових відділень вносили на рахунок закладу від імені пацієнтів. Решту – розтратили.

Щоб приховати оборудку, використовували для бухгалтерського обліку службові чеки поштових відділень, які долучали до договорів. Фактично такі чеки не були фіскальним касовим чеком та не свідчили про внесення готівкових коштів на рахунок підприємства.

За такою схемою посадові особи заволоділи коштами, які були отримані від понад 4000 пацієнтів. Йдеться про суму у понад 2,2 млн грн.

На підставі отриманих доказів директорці та ексбухгалтерці комунального медичного закладу повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування здійснюють детективи БЕБ у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Заходи з документування та збору доказової бази проводилися спільно з облуправлінням СБУ.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України