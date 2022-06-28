На Закарпатті правоохоронці завадили незаконній переправі через кордон чоловіків, що підлягають мобілізації

Вчора, 27 червня, співробітники Хустського районного управління поліції у співпраці з військовослужбовцями Мукачівського прикордонного загону завадили незаконному перетину кордону двома чоловіками призовного віку. Обох ухилянтів, жителів Донеччини, впіймали неподалік лінії кордону в межах Хустського району.

Поліцейські встановили, що сприяв такій переправі 36-річний чоловік, якому за незаконні послуги втікачі встигли передати грошові кошти у розмірі 4 тисячі доларів. Зловмисник дав чіткі інструкції порушникам, яким чином вони зможуть покинути межі країни та доправив їх до так званого «зеленого кордону».

Правоохоронці затримали організатора вже у селі Велятино на Хустщині. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Дії фігуранта слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення кількох осіб через державний кордон України.

Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У справі триває досудове розслідування.

Щодо ухилянтів – обох притягнуто до адміністративної відповідальності та буде доставлено до військкомату.

Поліція Закарпатської області