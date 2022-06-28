На Закарпатті правоохоронці завадили незаконній переправі через кордон чоловіків, що підлягають мобілізації

Опубликовано

Вчора, 27 червня, співробітники Хустського районного управління поліції у співпраці з військовослужбовцями Мукачівського прикордонного загону завадили незаконному перетину кордону двома чоловіками призовного віку. Обох ухилянтів, жителів Донеччини, впіймали неподалік лінії кордону в межах Хустського району.

Поліцейські встановили, що сприяв такій переправі 36-річний чоловік, якому за незаконні послуги втікачі встигли передати грошові кошти у розмірі 4 тисячі доларів. Зловмисник дав чіткі інструкції порушникам, яким чином вони зможуть покинути межі країни та доправив їх до так званого «зеленого кордону».

Правоохоронці затримали організатора вже у селі Велятино на Хустщині. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Дії фігуранта слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто Незаконне переправлення кількох осіб через державний кордон України.

Возможно, это изображение 2 человека, люди стоят, автомобиль и на открытом воздухе

Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
У справі триває досудове розслідування.

Щодо ухилянтів – обох притягнуто до адміністративної відповідальності та буде доставлено до військкомату.

Поліція Закарпатської області

Like

Метки:

Читайте также: