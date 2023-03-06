На Закарпатті представника духовенства УПЦ МП підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті

Слідчі відділу загального кримінального спрямування Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, за оперативного супроводу співробітників СБУ та процесуального керівництва обласної прокуратури, повідомили про підозру представнику Української православної церкви московського патріархату у розпалюванні серед громадян міжрелігійної ворожнечі та ненависті.

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію України правоохоронці зафіксували пропагандистську активність даної особи в соціальних мережах. Для цього фігурант створював фейкові акаунти, за допомогою яких в подальшому поширював провокаційні заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі та всіляко принижував громадян через їх релігійні погляди, які не співпадали з його переконаннями та переконаннями його духовних наставників.

В ході досудового розслідування було проведено ряд необхідних слідчих дій та експертних досліджень, які підтвердили протиправність дій підозрюваного.

Окрім цього, за місцем його мешкання правоохоронці провели санкціонований судом обшук, в ході якого отримали важливі речові докази.

Зловмисник підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, образи почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Найближчим часом слідчі поліції сформують обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження буде скеровано для судового розгляду.

За скоєне підозрюваному загрожує від штрафу до позбавлення волі терміном до трьох років.

Поліція Закарпатської області