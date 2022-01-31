На Закарпатті припинено діяльність групи зловмисників, які налагодили схему з незаконної видачі сертифікатів про вакцинацію

Співробітники міграційної поліції Закарпаття спільно зі слідчими області, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, провели заходи з викриття групи осіб, причетних до махінацій з видачею міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

За грошову винагороду клієнтам незаконно видавали ковід-сертифікати, при цьому щеплення вони не отримували.

В ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що організатором схеми є 49-річний закарпатець, який долучив до злочину власницю місцевої турфірми та медичних працівників одного з комунальних некомерційних підприємств Ужгородщини.

Завданням організатора та підприємиці був пошук клієнтів та отримання і передача грошових коштів. Після цього дані замовників передавалися медикам, які, будучи авторизованими користувачами електронної системи охорони здоров’я, вносили в базу даних неправдиву інформацію про вакцинування.

28 січня, слідчі та оперативники поліції області, за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення, провели 10 санкціонованих обшуків за місцем мешкання та роботи фігурантів справи.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили техніку, ковід-сертифікати сумнівного походження та документи. Також у організатора вилучено 45 тисяч євро готівкою.

За вказаним фактом слідчі поліції проводять досудове розслідування. 37-річна власниця турфірми та 49-річний організатор злочину підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України. Також про підозру вже повідомлено одній з медпрацівниць за ч.3 ст. 362 ККУ.

Чоловіка поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру медичним працівникам.

Фігурантам справи загрожує ув’язнення на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області