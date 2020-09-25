На Закарпатті припинено діяльність міжнародного каналу переправи нелегалів через держкордон (фото)

На Закарпатті поліція викрила злочинну діяльність групи осіб, яка займалася переправленням через держкордон нелегалів.

До угруповання входили 7 осіб, серед яких жителі Закарпаття та Луганської області.

Документуванням групи займалися поліцейські відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.

Протягом останніх кількох місяців правоохоронці провели ряд оперативних заходів, у ході яких вдалося встановити, що організатором злочинної схеми є 38-річний мешканець села Грушево Тячівського району. До незаконної діяльності чоловік залучив ще шістьох осіб, серед яких чітко розподілив ролі. Одні займалися транспортуванням іноземців з території Росії до прикордонних зон з Європою на Закарпатті. Інші – забезпечували утримання до моменту переправи та безпосередньо організовували перетин кордону.

Також поліцейські задокументовали кілька невдалих спроб зловмисників перемістити нелегальних мігрантів до Румунії.

Наразі чотирьом особам, за процесуального керівництва обласної прокуратури, вже повідомлено про підозру у злочині за статтею 332 Кримінального кодексу України, щодо інших трьох — вирішується питання. Також поліцейські вже встановили особу росіянина, який сприяв транспортуванню нелегалів з Росії до України.

Сьогодні, 25 вересня, у помешканнях фігурантів справи на території Закарпаття та Луганщини слідчі Головного управління поліції Закарпаття провели одночасно 12 обшуків. У ході процесуальних дій поліцейські вилучили речові докази, які мають суттєве значення для подальшого доведення вини зловмисників. Також було вилучено зброю та речовини, схожі на наркотичні.

Досудове розслідування у справі щодо злочину міжнаціонального масштабу триває. За скоєне зловмисника загрожує позбавлення волі на строк до 7 років, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області.

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