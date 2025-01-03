На Закарпатті прикордонник за хабар сприяв у переправленні осіб призовного віку за кордон

Офіцери відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали у місті Ужгород військовослужбовця Чопського загону, який сприяв переправникам у їхній незаконній діяльності.

Прикордонник встановлював контакти з місцевими жителями, що займаються організацією переправлення чоловіків призовного віку з України до Угорщини та за грошову винагороду надавав їм інформацію щодо пересування прикордонних нарядів і розташування технічних засобів відеоспостереження на ділянці підрозділу, у якому він проходить службу.

Хабарника затримали одразу після отримання ним 6000 доларів США за сприяння у переправленні трьох громадян України. У ході невідкладних слідчих дій правоохоронці вилучили у військовослужбовця грошові кошти та особистий мобільний телефон.

Військовослужбовця затримали в порядку ст.208 КПК України та помістили до слідчого ізолятора. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та ч.1 ст.368 ККУ «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

ДПСУ