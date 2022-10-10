На Закарпатті прикордонники затримали 18 ухилянтів, які незаконно хотіли втекти з країни

МВС повідомили, що на Закарпатті затримали 18 чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон.

Працівники Мукачівського загону затримали 18 громадян України призовного віку, які намагалися незаконно перетнути держаний кордон.

– Групу втікачів із дев’ятьох чоловіків співробітники відділу «Ділове» зупинили під час патрулювання гірської ділянки держрубежу.

– Військовослужбовці відділу прикордонної служби «Тячів» на береговій відмілині Тиси, за 30 метрів від кордону з Румунією, затримали молодика, одягненого у гідрокостюм. Хлопець прибув у прикордоння з Кіровоградщини та планував незаконно потрапити до Румунії.

– Прикордонники відділу «Вилок» зупинили трьох чоловіків на кордоні з Угорщиною. Спритники збирались долати повноводну Тису гумовим човном. Та ще двох після відмови їм у пропуску через державний кордон в пункті пропуску «Вилок».

На усіх затриманих складено протоколи про вчинені ними адмінправопорушення, справи скеровано до суду. // УНН