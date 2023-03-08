На Закарпатті прикордонники затримали групи ухилянтів – «водолазів» та «човнярів»

П’ятьох чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон річкою Тиса, затримали учора прикордонники Мукачівського загону.

Двох «водолазів» затримав наряд відділення «Солотвино». Чоловіків, які приїхали на Закарпаття з Дніпропетровщини, зупинили неподалік від кордону з Румунією. Мету свого перебування у прикордонні вони пояснити не змогли.

Окрім документів та грошових коштів, у наплічниках чоловіків прикордонники виявили ножиці по металу, за допомогою яких зловмисники хотіли подолати загороджувальний паркан, а також гідрокостюми, у яких вони планували перепливати холодну та повноводну річку.

Ще трьох порушників кордону затримали на українсько-угорській ділянці кордону військовослужбовці відділу «Вилок». Мешканці Закарпаття, у супроводі двох переправників, також планували подолати Тису, щоправда гумовим човном. Під час опитування чоловіки зізнались, що за організацію своєї «подорожі» двоє із них повинні були сплатити «туроператору» по 4 тисячі доларів, ще один – 4,5 тисяч доларів.

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», склали протоколи, справи скерували до суду.

Наразі оперативники загону встановлюють особи організаторів незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через кордон.

ДПСУ