На Закарпатті прикордонники затримали ще 11 чоловіків, які намагалися втекти з України

Двом із затриманих місцевий мешканець допомагав потрапити до Угорщини, один – намагався незаконно перетнути кордон самостійно, а ще сімох прикордонники затримали на українсько-румунському кордоні.

На Закарпатті прикордонники затримали 11 чоловіків, які намагалися втекти з України.

“У пошуках кращого життя: на Закарпатті прикордонники затримали 11 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути держкордон”, – повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що двом із затриманих місцевий мешканець допомагав потрапити до Угорщини, один – намагався незаконно перетнути кордон самостійно, а сімох – прикордонники затримали на українсько-румунському кордоні.

“На порушників складено протоколи та передано справи до суду”, – додали у ДПСУ. // УНІАН