На Закарпатті припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення побутової хімії: вилучено 25 тонн фальсифікату

Співробітники Відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції у співпраці з оперативниками Управління протидії кіберзлочинам в Закарпатській області припинили діяльність підпільного цеху, в якому виготовляли фальсифіковану продукцію.

Зловмисники розливали побутову хімію у промислових об’ємах. В подальшому, під виглядом продукції відомих брендів, вони постачали її на ринки України для реалізації. Таким чином до пересічних споживачів потрапляв підроблений товар, який не проходив жодної сертифікації і вміст якого та його вплив на організм людини невідомий. Окрім цього, фігуранти уникали і сплати податків.

Для припинення такої діяльності за місцем розташування підпільного цеху співробітники поліції провели санкціонований судом обшук. У його результаті з незаконного обігу було вилучено загалом майже 25 тонн рідини, устаткування з двигунами встановлене на лінії виробництва, партію готової продукції (орієнтовно 12 тонн) та 800 літрів концентрату. Також вилучено поліграфічну продукцію та порожні ємності, які використовували для пакування фальсифікату.

Окрім цього, співробітники поліції зупинили для перевірки два транспортні засоби, якими користувалися фігуранти: один з них був вщент заповнений порожніми ємностями для подальшого розливу, інший – саме вивозив з цеху вже готову продукцію для реалізації.

Слідчі поліції, за процесуального керівництва прокуратури, кваліфікували такі дії зловмисників за ч. 1 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вже отримали офіційні звернення від представників торгових марок, які фігуранти незаконно використовували у своїй злочинній діяльності. Наразі поліцейські встановлюють повне коло осіб, причетних до організації та функціонування цієї схеми, для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває.

Поліція Закарпатської області