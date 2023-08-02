На Закарпатті районний військовий комісар використовував солдатів для будівництва власного будинку

За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрито та повідомлено про підозру начальнику відділу районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом перевищення влади і службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у службовий час використовував підлеглих для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича, щоб уникнути відповідальності.

Викрили майора та його підлеглих під час здійснення будівельних робіт на об’єкті.

У ході санкціонованих обшуків виявлено службові документи, квитанції, талони на паливо, грошові кошти, наручні годинники, золотий злиток та інші речі, які мають доказове значення.

Також у начальника ТЦК знайдено символіку рф та СРСР – георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір країни-агресорки, футболку із логотипом «СССР», радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку із монетами рф.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Встановлюється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора