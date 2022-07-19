На Закарпатті російського шпигуна “Гєлєна” ув’язнено на 7 років

Чоловік збирав інформацію для ФСБ.

Свалявський районний суд Закарпатської області виніс обвинувальний вирок агенту Росії, який збирав інформацію для ФСБ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисника визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на сім років.

Цього агента контррозвідники СБУ викрили на Закарпатті в березні.

Зловмисник під псевдонімом “Гєлєн” передавав ворогу інформацію для підготовки диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах України.

Наразі встановлено весь ланцюжок його кураторів і координаторів з числа співробітників ФСБ, у тому числі й під прикриттям.

LB.ua