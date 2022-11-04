На Закарпатті розкрито замах на вбивство мукачівця: у фігуранта вилучили зброю та радянську символіку

2 листопада вночі на лінію «102» надійшло повідомлення про вибух в дворі приватного помешкання у Мукачеві. На місце події одразу ж виїхали співробітники профільних служб.

Заявник розповів, що як тільки почув гучний звук, одразу зателефонував у поліцію. Під час огляду місця події в дворі будинку було виявлено лунку від вибуху та пошкодження на автомобілі марки «BMW». За попередніми висновками експерта — на подвір’я невідомий закинув гранату.

Оперативники кримінальної поліції ГУНП в Закарпатській області спільно з колегами із Мукачівське районне управління поліції розпочали заходи для розкриття злочину. Спільними діями поліцейським вдалося відтворити події тієї ночі та встановити особу причетного до злочину. Ним виявився 52-річний житель Берегова.

Поліцейські провели ряд заходів, за результатами яких розшукали підозрюваного. Затримання проводили за силової підтримки бійців КОРДу. За місцем проживання та в місці, де переховувався фігурант, слідчі вилучили ряд важливих речових доказів. Зокрема: корпуси гранат, набої, три різні важелі підривників, пакет документів та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів сумнівного походження, велику суму готівки, банківські картки та одяг, в якому ймовірно зловмисник перебував у ніч вчинення злочину.

Відповідно до статті 208 КПК України, підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували його дії за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 та п.5 ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тобто йдеться про Замах на умисне вбивство та Незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами.

Наразі оперативна робота у справі продовжується. Досудове розслідування триває.

Поліція Закарпатської області