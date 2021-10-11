На Закарпатті розшукуваного наркоділка затримали під час спроби покинути країну

У пункті пропуску «Тиса» прикордонники Чопського загону виявили громадянина України, який перебуває у розшуку за підозрою у скоєнні злочину.

20-річного закарпатця затримали під час спроби виїзду з України.

У ході перевірки документів одного з пасажирів легкового автомобіля «Audi» чеської реєстрації було зафіксовано спрацювання відомчої бази даних.

Правоохоронці встановили, що нашого співвітчизника розшукують за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

У зв’язку з цим, щодо чоловіка було прийнято рішення про відмову в перетині кордону. По завершенні першочергових заходів його передали відповідним правоохоронним органам. // Закарпаття онлайн