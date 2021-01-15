На Закарпатті шахраї підробляють рахунки Закарпаттяобленерго

Пресслужба ПрАТ «Закарпаттяобленерго» попереджає про випадки шахрайства.

Шановні споживачі! Невідомі особи підробляють наші рахунки на оплату електричної енергії, вкидуючи споживачам у поштові скриньки підроблені квитанції (з неправильним номером банківського рахунку), і в результаті ваші кошти йдуть не на оплату спожитого світла, а в чиюсь кишеню!

Такі факти виявлені, зокрема, у Виноградівському районі! Про них повідомлено правоохоронні органи!

Просимо вас звіряти рахунки, вказані у квитанції, з тими, які є на офіційному сайті ТОВ «Закарпаттяенергозбут» за посиланням.

Щоб не потрапити на гачок злочинців, ви також можете оплачувати рахунки онлайн! На нашому офіційному сайті є сервіс «Онлайн оплата» (https://zakarpatzbut.energy/pobutovim…/oplata-onlain), потрапити до якого можна через рубрику «Клієнтам», працюють інші сервіси – користуйтеся ними!

Просимо вас також, за можливості, допомогти зі сплатою рахунків вашим літнім рідним, друзям, знайомим!

Звірити номери рахунків ви також завжди можете за номером кол-центру товариства 0-800-50-59-60!

Будьте обережні! Перевіряйте рахунки!

Пресслужба ПрАТ «Закарпаттяобленерго»