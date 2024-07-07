На Закарпатті службовий собака прикордонників «спіймав» втікачів, які планували перепливати Тису

На Закарпатті за 50 метрів від кордону з Румунією прикордонники відділення «Грушово» Мукачівського загону затримали чотирьох порушників кордону разом із провідником.

Провіднику, місцевому мешканцю, троє з чоловіків заплатили по 8 тисяч доларів США, ще один віддав 7 тисяч доларів США. Отримавши від «гіда» надувні кола, «вояжери» у його супроводі попрямували до Тиси, де їх виявив та затримав прикордонний наряд. У ході затримання двоє зі зловмисників, проігнорувавши законні вимоги військовослужбовців, спробували втекти. Для їх затримання було залучено службового собаку та здійснено попереджувальні постріли.

Плавців та їх помічника доставили в прикордонний підрозділ для складання протоколів про вчинені ними адміністративні правопорушення.

Про виявлення у діях провідника ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Крім того, оперативники загону проводять заходи з пошуку організатора злочинної схеми переправлення осіб через державний кордон.

ДПСУ