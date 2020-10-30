На Закарпатті спеціаліст з ломбардного кредитування незаконно привласнив майже ₴700 тис.

Неправомірні дії чоловіка викрили кіберполіцейські краю.

На Закарпатті слідчі поліції скерували для судового розгляду обвинувальний акт у справі щодо шахрайських дій працівника одного з банків.

Працівники відділу протидії кіберзлочинам встановили, що чоловік, змінивши інформацію, яка обробляється у електронно-обчислювальній машині, незаконно привласнив гроші клієнтів банку в якому працює.

Таким чином закарпатець привласнив близько 700 тисяч гривень.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч.1,3 ст. 191, ч.1, 2 ст. 200, ч. 3, 4 ст. 358 та ч.1,3 ст. 362 Кримінального кодексу України, тобто привласнення та розтрата майна, або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, підроблення документів, печаток, штампів та несанкціоноване використання інформації з ЕОМ.

Обвинувальний акт слідчі скерували для судового розгляду. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн