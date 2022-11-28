На Закарпатті співмешканців викрили у шахрайстві з продажем військової амуніції

Правопорушники привласнювали гроші громадян, продаючи неіснуюче військове спорядження. Фігурантам оголосили підозру, за скоєне їм може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Викрили зловмисників працівники відділу протидії кіберзлочинам у Закарпатській області спільно зі слідчими Ужгородського районного управління поліції та працівниками кримінальної поліції ГУНП області.

Схему шахрайства налагодили двоє жителів Ужгорода, 22-річний чоловік та його 27-річна співмешканка. Обоє раніше мали судимості за вчинення майнових злочинів.

Фігуранти створили Telegram-канал, де «продавали» різноманітну військову амуніцію, якої в них не було. Обов’язковою умовою була повна передплата на банківські картки. Отримавши гроші покупців, зловмисники зникали. Серед ошуканих є і волонтери, які замовляли товари для українських захисників. Загальна сума збитків наразі встановлюється.

За місцями проживання та реєстрації фігурантів правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувалися у протиправній діяльності. До проведення обшуків також було залучено роту поліції особливого призначення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Фігурантам оголошено підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Процесуальне керівництво здійснює Ужгородська окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України