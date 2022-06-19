На Закарпатті співробітника сервісного центру МВС та його спільника викрито на організації корупційної схеми

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури службову особу регіонального сервісного центру МВС в області та його спільника – колишнього правоохоронця – викрито на одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Вчора чоловіка разом із посередником, який передавав йому кошти від громадян, затримано «на гарячому». Працівник РСЦ вимагав у закарпатця 2400 доларів США за сприяння у видачі необхідних документів. Крім того, за грошові кошти посередник мав вирішити питання і в частині винесення позитивного експертного висновку щодо відсутності в автомобілі чоловіка змін кузова та агрегатів.

Таким чином, за інформацією слідства, особи організували корупційну схему з отримання грошових коштів від громадян за можливість недотримання встановленої законодавством процедури та безперешкодно отримати низку послуг. Йдеться про видачу, обмін і підтвердження посвідчень водія, реєстрацію та постановку на облік транспортних засобів, видачу та зберігання номерних знаків. Сума за таке сприяння в роботі працівників сервісного центру становила 100-200 доларів США з особи, які отримував посередник і в подальшому передавав службовцям.

Водночас розслідується і можлива причетність до вчинення злочину й інших посадових осіб регіонального та територіального сервісних центрів, а також експертів Закарпатського НДЕКЦ МВС України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу. Подальше досудове розслідування здійснює шостий слідчий відділ (з дислокацією у м. Ужгороді) ТУ ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури