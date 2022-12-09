На Закарпатті співробітник кредитної спілки ошукав мукачівку майже на ₴80 тисяч

Дізнавачі Мукачівського районного управління поліції спільно з кіберполіцейськими викрили працівника однієї з місцевих кредитних спілок на шахрайських діях.

Поліцейські встановили, що до фігуранта звернулася мукачівка, яка мала на меті отримати у їхній фінансовій установі позику у розмірі 2 тисячі гривень. Однак зловмисник повідомив жінку, що мінімальна сума, яку вони можуть надати, це 38 000 гривень. В той самий час він запевнив клієнтку, що піде їй на зустріч та 36 тисяч гривень боргу вони одразу закриють, і таким чином жінка отримає необхідні 2 000, які в подальшому їй і залишиться погасити.

Як і домовлялися, потерпіла отримала 2 тисячі, проте інші 36 000 чоловік незаконно привласнив собі.

Окрім цього встановлено, що працівник кредитної спілки у подальшому без відома потерпілої оформив та підробив кредитний договір на неї у розмірі 42 500 грн.

Таким чином зловмисник лише на одній клієнтці «заробив» майже 80 тисяч гривень.

Дізнавачі поліції, за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури, зібрали достатньо доказів та повідомили шахраю про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 190, ч.1 ст. 357, ч.3, ч.4 ст.358. Йдеться про шахрайство, незаконне заволодіння важливим документом та викорситання завідома підробленого документа.

Наразі розслідування у справі продовжується. Поліція встановлює можливих спільників фігуранта та інших людей, які могли потерпіти від таких дій.

Поліція Закарпатської області