На Закарпатті суд визнав провокацію у справі про організацію перетину призовниками кордону

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області виправдав обвинуваченого в організації незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку та в пособництві у підробці офіційних документів.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 7 серпня.

Мешканець Харкова в умовах війни тимчасово переїхав до Закарпатської області, нібито хотів зайнятися волонтерством та поїхати за кордон для закупівлі шоломів та бронежилетів. Йому дали контакт обвинуваченого, кажучи, що він може організувати виїзд за кордон з ухиленням від мобілізації на військову службу.

Схема зводилась до того, що чоловіки призовного віку проходять медичну комісію і отримують висновки про непридатність до військової служби. Успішне вирішення питання коштувало 20 тисяч доларів.

На початку травня минулого року організатор оборудки нібито отримав гроші від «клієнта», який уже діяв під контролем правоохоронців.

У судовому засіданні обвинувачений скористався правом не давати показання, але сказав, що вину не визнає і сувенірні долари в машину йому підкинули.

Адвокат стверджував, що докази зібрані із грубими порушенням і слідчі вдалися до провокації злочину.

У підсумку суд ухвалив виправдувальний вирок, передусім визнавши, що дійсно у справі була провокація.

Зʼясувалося, що початково викривачами обвинуваченого мали стати інші особи. Але контроль за вчиненням злочину не дав результату. Місяць проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, але доказів протиправної діяльності зібрано не було.

Після цього правоохоронні органи провели ще один контроль за вчиненням злочину, залучивши іншого громадянина.

У судовому засіданні цей чоловік розповів, що нібито сам познайомився із обвинуваченим і потім звернувся до правоохоронців.

Але це спростовувалося матеріалами справи. Фігуранти домовились про зустріч в готельно-ресторанному комплексі лише під час телефонної розмови, яка вже проходила під контролем правоохоронців. Із телефонної розмови вбачається, що чоловіки спілкуються вперше та лише знайомляться. Тобто свідок вперше зателефонував обвинуваченому та попросив допомоги в виїзді за кордон тільки після того, як був залучений до конфіденційного співробітництва правоохоронними органами, та на момент першої розмови вже діяв під контролем правоохоронців.

Суд зауважив, що спровокувати обвинуваченого вдалось лише з другої спроби, оскільки перша спроба за участю інших викривачів не дала бажаних результатів.

Встановлено, що заявник сам дзвонив обвинуваченому. При зустрічі обвинувачений тричі сказав, щоб свідок сам подумав та приймав рішення, чи потрібно йому оформлювати документи у військкоматі, а також заявив, що йому грошові кошти від нього не потрібні. Але свідок відповів, що коли він вдало переїде через державний кордон, то у нього є ще пара заможних бізнесменів з Харкова, яким також потрібна допомога у виїзді, таким чином намагаючись фінансово мотивувати обвинуваченого до співпраці.

Свідок попереджався про заборону провокувати на вчинення злочину, про що розписався у відповідних документах, але проявляв ініціативу та наполегливість. У свою чергу, обвинувачений, навпаки, активності у питанні допомоги не виявляв, декілька разів пропонував подумати, чи потрібно йому взагалі проходити військово-лікарську комісію, чи може варто відмовитись від цієї ідеї тощо.

За клопотанням сторони захисту суд отримав від Закарпатської обласної прокуратури та дослідив у засіданні обвинувальний акт в іншому кримінальному провадженні. Це справа щодо трьох осіб, які за попередньою змовою організованою групою в період воєнного стану, умисно, з корисливих мотивів, у березні-квітні 2022 року переправляли за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років.

До конфіденційного співробітництва з метою викриття підозрюваних був залучений громадянин, який є свідком і в даній справі. Спілкуючись із фігурантами він порадив декількох осіб з числа своїх знайомих, яким потрібно виїхати за кордон в обхід заборони. При цьому він назвав чоловіка, який був учасником першого контролю за вчиненням злочину в даній справі, який був невдалим.

Таким чином на момент звернення до правоохоронних органів свідок уже мав досвід конфіденційної співпраці з правоохоронними органами щодо подібних злочинів та фактично паралельно виконував спеціальне завдання з розкриття організованої злочинної групи в іншому кримінальному провадженні.

Залучення особи до конфіденційного співробітництва у декількох кримінальних провадженнях, повʼязаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон, в сукупності з іншими обставинами, на думку суду, свідчить про наявність провокації злочину з боку правоохоронних органів з використанням підконтрольних осіб.

Під час особистого обшуку в обвинуваченого вилучено нічого не було. У протоколі містяться зауваження обвинуваченого, що при затриманні його вдарили кілька разів, хоча він не чинив жодного опору, а потім, коли він лежав на асфальті, підкинули до його автомобіля пакет з сувенірними доларами.

З відеозаписів зустрічей та фотографій в рамках НСРД неможливо встановити, що саме передає свідок: чи передає він ідентифіковані кошти, чи імітаційні, чи взагалі передає він якісь кошти. Із пакета з грошима не було знято відбитків пальців або слідів ДНК з метою підтвердження, що обвинувачений дійсно брав його в руки.

Відеозапис огляду місця події не вдалося дослідити. Флешка із записом виявилась пошкодженою. Прокурор пояснив, що флеш-носій випадково просвердлив слідчий при зшиванні матеріалів кримінального провадження.

У матеріалах НСРД не зафіксовано жодного контакту обвинуваченого з будь-якими службовими особами, в тому числі членами військово-лікарської комісії. В обвинувальному акті та матеріалах справи не зазначено, кому саме він давав вказівки, поради, не встановлено чи взагалі він знайомий з будь-ким зі службових осіб тощо.

Чоловіка виправдали у звʼязку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.