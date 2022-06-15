На Закарпатті судитимуть групу осіб, які завдали понад ₴2 млн. збитків на розмитненні автомобілів

Серед обвинувачених – восьмеро працівників митних постів «Хуст» та керівники двох фірм.

За даними слідства, зловмисники діяли за наступною схемою. Керівники фірм виготовляли дублікати товаро-транспортних накладних і техпаспортів транспортних засобів, вносили неправдиві відомості в документи під час митного оформлення. Такі дії давали підставу зменшувати розмір митних платежів.

У свою чергу працівники митного поста «Хуст» ігнорували фальсифіковані документи й оформлювали імпорт вантажних автомобілів, мінімізуючи обов’язкові платежі. У такій «співпраці» зловмисники завдали державі понад 2 млн грн збитків – суму підтверджують проведені експертизи.

У 2021 році оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області разом зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції припинили злочинну діяльність обвинувачених та організовану ними схему. Тоді вісьмом працівникам митниці було повідомлено про підозри за ч. 1, 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Згодом на підставі отриманих доказів підозри повідомили двом керівникам фірм — шахрайство з фінансовими ресурсами (ч. 2 ст. 222 КК України).

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та за погодженням із Офісом Генерального прокурора скерували обвинувальний акт до суду.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України