На Закарпатті судитимуть злочинне угруповання, яке налагодили канал нелегальної міграції осіб до ЄС

Організував «бізнес» 42-річний іноземець і залучив до діяльності двох своїх синів. За послуги «перевізників» брали по 6000 доларів США.

Канал нелегальної міграції іноземців через державний кордон України та осіб, причетних до його організації, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Організував діяльність угруповання 42-річний іноземець та залучив двох своїх синів. Зловмисники допомагали іноземним громадянам потрапити на територію країн Європейського Союзу. Для цього оселилися в одному з прикордонних населених пунктів Закарпатської області. За послуги «перевізників» брали по 6000 доларів США з людини.

У грудні 2020 року детективи слідчого управління поліції Закарпатської області за процесуального керівництва прокуратури повідомили організатору та одному з його синів про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави загальною сумою майже 1,2 млн грн, яку підозрювані внесли. Третьому учаснику заочно повідомили про підозру та оголосили у державний розшук.

Як в подальшому з’ясували поліцейські, і батько, і його сини вже мали досвід у нелегальному переміщенні осіб і за таку діяльність їх було оголошено у розшук на території двох країн ЄС.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт відносно організатора та двох учасників злочинного угруповання скеровано до суду.

Вони обвинувачуються в учиненні злочину, передбаченого частинами 2 та 3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

За скоєне обвинуваченим може загрожувати до 9-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України