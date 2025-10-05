На Закарпатті судитимуть 17 учасників незаконних схем переправлень військовозобов’язаних за межі України

Упродовж поточного тижня прокурорами Закарпаття скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 17 осіб, які намагались незаконно організувати та переправити через держкордон військовозобов’язаних. Загальна сума неправомірних вигод, на які розраховували зловмисники – понад 73 тис дол. США. Загалом, не допущено втечу більше 18 чоловіків мобілізаційного віку.

Так, на Ужгородщині судитимуть 42-річного місцевого мешканця та 62-річного жителя Житомирщини, які намагалися організувати незаконний перетин кордону для двох чоловіків призовного віку за 7,6 тис. доларів США. Вони підвезли громадян до околиці м. Ужгорода, де ті мали рухатися в бік Словаччини, проте за 700 м від кордону обох затримали прикордонники.

Завершено розслідування стосовно четвертого спільника у схемі, яку налагодили двоє працівників залізниці на Ужгородщині. Чоловік із березня 2025 року перебував у розшуку, проте був викритий правоохоронцями. Слідством встановлено, співробітники залізниці – батько, який працював провідником у власному купе доставляв ухилянтів до Закарпаття і його син із спільниками перевозили чоловіків ближче до кордону, консультували надаючи координати для його перетину. Загалом вони отримували по 9 тисяч за втікача. Обвинувальні акти щодо усіх 4 причетних до цієї схеми вже передані до суду.

На Рахівщині завершено розслідування стосовно двох закарпатців, які організували переміщення чотирьох громадян України – жителів Івано-Франківщини та Київщини віком від 30 до 51 року – з метою їх подальшого незаконного перетину державного кордону з Румунією. За послуги вони мали сплатити від 2 до 8 тис. доларів США. Їх затримали в гірському урочищі с. Богдан Рахівського району.

На Берегівщині скеровано до суду обвинувальний акт щодо 49-річного переправника з Києва, який намагався використати посвідчення волонтерів для незаконного виїзду 26-річного жителя Кіровоградщини. Чоловіків зупинили прикордонники у с. Широке.

На Тячівщині судитимуть трьох місцевих жителів, які організували спробу незаконного переправлення через державний кордон 20-річного мешканця Львова. За свої «послуги» вони отримали від чоловіка 5 тис. доларів США. Пізніше їх було зупинено правоохоронцями біля кордону.

Досудове розслідування у вказаних провадженнях здійснювали слідчі Ужгородського, Мукачівського, Хустського, Берегівського, Тячівського райуправлінь поліції за процесуального керівництва окружних прокуратур. Оперативний супровід – УСБУ в Закарпатській області та регіональні прикордонні загони ЗРУ Держприкордонслужби.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури