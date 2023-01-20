На Закарпатті судитимуть членів ОЗГ, які налагодили схему з підроблення довідок про непридатність до військової служби

У червні 2022 року оперативники сектору захисту інтересів суспільства і держави у співпраці зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Закарпатській області заблокували злочинну схему, пов’язану з незаконним переміщенням військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 47-річний житель села Минай організував злочинне угруповання, до якого залучив свого 21-річного сина та 45-річну співробітницю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У злочинній змові вони займалися підробкою висновків спеціалістів медустанов інших областей про нібито наявність у їхніх клієнтів хвороб, які несумісні з проходженням військової служби. В подальшому ці підробки чоловіки надавали при проходженні військово-лікарської комісії та в результаті отримували довідки про непридатність до військової служби і можливість покинути межі України.

Організатора було затримано за силової підтримки бійців КОРДу саме під час отримання ним від чергового клієнта грошових коштів у розмірі 11 тисяч доларів та 18 500 гривень. Тоді з місця події та в ході обшуків транспортного засобу і житла фігурантів слідчі загалом вилучили понад 30 тисяч доларів, 5 400 євро та 746 500 гривень.

Слідчі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, провели всі необхідні слідчі дії у справі, зібрали достатньо доказів та вже сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду. Троє членів організованого злочинного угруповання обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч.ч. 1, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує до 9 років ув’язнення з позбавленням права займатися певною діяльністю чи обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області