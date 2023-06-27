На Закарпатті судитимуть члени злочинної групи аферистів, які викрали ₴50 млн. коштів вкладників банку

Наприкінці лютого цього року, слідчі Головного управління національної поліції в Закарпатській області за оперативного супроводу працівників УСР викрили багатомільйонну аферу, вчинену екс-головою та членами правління одного з комерційних банків краю. У ході слідства поліцейські встановили, що до організації злочинної фінансової схеми причетні тодішній голова, члени правління банку та суб’єкти оціночної діяльності.

Слідчі поліції зібрали докази, що зловмисники розробили схему, яка полягала завищуванні лімітів кредитів та зміну умов надання коштів для позичальників. Для цього вони залучали вдаваних власників майна та вигодонабувачів. Правоохоронці встановили, що загальна сума фінансової шкоди від їх діяльності сягнула 50 млн грн.

За зібраними доказами слідчі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили про підозру 7 фігурантам схеми у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України, тобто Умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою осіб. Оцінювачам, які окремо займалися підробкою документів, повідомлено про підозру ще за однією статтею – ч. 2 ст. 358 ККУ.

Крім цього, колишнім голові та заступнику голови правління банку додатково було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, тобто у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені в особливо великому розмірі.

Наразі матеріали провадження з обвинувальними актами уже скеровано для судового розгляду.

За скоєне 5 підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до шести років, а екс-голові правління, матеріали по якому у зв’язку з оголошенням фігуранта у розшук, виділено у окреме провадження, та його заступнику, які обвинувачуються ще й у легалізації (відмиванні) майна – до дванадцяти років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області