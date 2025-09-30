На Закарпатті судитимуть чоловіка, який напідпитку намагався вбити сусіда

Тячівською окружною прокуратурою затверджено і скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 70-річного закарпатця, який у серпні намагався вбити знайомого.

За матеріалами слідства, побутовий конфлікт виник між чоловіками під час спільного розпиття алкогольних напоїв. У ході сварки підозрюваний схопив кухонний ніж та наніс удари односельцю в живіт та шию. Намагаючись уникнути подальших ударів, потерпілий вибіг з будинку та впав неподалік. Його виявила сусідка, яка й викликала медиків та правоохоронців.

Нападника затримали того ж дня. У рамках слідства його безальтернативно взято під варту. Наразі він утримується у Закарпатській УВП №9.

Дії обвинуваченого кваліфіковані як замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури.

Згідно санкції інкримінованої статті підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури