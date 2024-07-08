На Закарпатті судитимуть чотирьох посадовців лісової галузі, які завдали збитків довкіллю на суму понад ₴11 мільйонів

Працівники ДБР завершили розслідування щодо чотирьох посадовців лісової галузі, через недбалість яких було незаконно зрубано дерев на 11 млн гривень.

Так до суду направлено обвинувачення щодо колишніх головного лісничого, інженера держпідприємства «Хустське лісове дослідне господарство», а також начальника відділу Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Щороку у Хустському господарстві визначають ділянки, на яких проводитимуть санітарні рубки дерев. Інженер-керівник господарства недбало поставився до своїх обов’язків, неналежно оглянув ділянки й неправильно відвів території під санітарні рубки.

Головний лісничий, який мав перевірити правильність відведених ділянок, цього також не зробив.

Недбало поставився до своїх обов’язків і начальник відділу обласного управління лісового та мисливського господарства, який підписав лісорубний квиток на проведення суцільно-санітарних рубок на території, де можна проводити лише вибіркові рубки.

Через такі дії посадовців відбулися незаконні рубки дерев, а збитки довкіллю склали понад 10,5 млн грн.

Усі троє чоловіків вже звільнені з посад. Заявлено цивільний позов на відшкодування завданих збитків.

Також за матеріалами розслідування ДБР до суду було направлено обвинувачення щодо начальниці відділення Ужанського Національного природного парку.

Посадовиця не забезпечила перевірку стану охорони лісу, не здійснила заходів з попередження незаконних рубок, через що на ввіреній їй території було незаконно зрубано 119 дерев. Через це довкіллю було завдано збитків на понад пів мільйона гривень.

Жінка звільнена із займаної посади. Вживаються заходи для відшкодування завданих збитків.

Усіх чотирьох фігурантів обвинувачують у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

ДБР