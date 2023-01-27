На Закарпатті судитимуть директорку філії вишу, яка вимагала та отримала хабар від абітурієнтки

Слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань, завершили досудове розслідування у справі щодо 39-річної керівниці філії одного з вищих навчальних закладів. Жінка, за 700 доларів неправомірної вигоди, запропонувала абітурієнтці спрощений варіант поновлення на навчанні: фігурантка обіцяла не перешкоджати дівчині під час проходження нею іспитового випробування та у подальшому посприяти у зарахуванні її до юридичного факультету.

У ході проведення оперативних заходів, поліцейські затримати зловмисницю безпосередньо під час отримання нею неправомірної вигоди.

Її дії слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням свого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Станом на сьогодні у справі вже зібрано достатньо доказів, сформовано обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження слідчі скерували для судового розгляду.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області