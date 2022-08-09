На Закарпатті судитимуть групу осіб за незаконне переправлення чоловіків за кордон

За «трансфер» зловмисники брали 5000 доларів США з однієї особи.

Викрили протиправну діяльність групи осіб оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі обласної поліції спільно з прикордонниками у травні цього року. Тоді затримали двох місцевих мешканців під час спроби переправити громадянина через державний кордон поза офіційними пунктами пропуску.

Поліцейські вилучили 2500 доларів США, які вони отримали як аванс за свої «послуги», аналогічну суму повинні були одержати вже після перетину чоловіком кордону.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт за погодженням із Закарпатською обласною прокуратурою скеровано до суду. Двох фігурантів обвинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України може загрожувати покарання — позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України