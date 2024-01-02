На Закарпатті судитимуть організатора каналу переправлення за кордон ухилянтів

Всередині жовтня оперативники міграційної поліції області разом зі слідчими поліції Великого Березного, співробітниками СБУ та прикордонниками, припинили функціонування каналу незаконного переправлення до Словаччини військовозобов’язаних чоловіків.

У ході оперативної роботи правоохоронці встановили, що за організацією схеми стоїть 36-річний житель села Вишка Ужгородського району. За 3000 доларів США з людини чоловік обіцяв сприяти військовозобов’язаним у їх втечі до ЄС.

Припинили злочинну діяльність зловмисника 12 жовтня саме під час транспортування ним до лінії кордону чергового клієнта.

Попри те, що фігурант намагався на своїй автівці втекти від правоохоронців, його було затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, слідчі поліції Великого Березного завершили досудове розслідування у цій справі.

Чоловікові інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів.

У зловмисника вилучили автомобіль, мобільний телефон та гроші, які він отримав від клієнта. В ході проведення невідкладних слідчих дій за місцем його проживання поліцейські вилучили ще частину коштів, отриманих за його незаконні послуги.

За скоєне обвинуваченому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області