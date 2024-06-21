На Закарпатті судитимуть організаторів переправлення ухилянтів за кордон через фірму з міжнародних перевезень

У кінці січня цього року закарпатські поліцейські у співпраці з СБУ припинили функціонування незаконного каналу переправлення чоловіків призовного віку до Словацької Республіки. У ході слідства правоохоронці встановили, що за організацією незаконного бізнесу стоїть 40-річний житель села Керецьки Хустського району, який є власником фірми, що надає послуги з міжнародних пасажирських перевезень. До злочину чоловік залучив 34-річного односельця та 30-річного мешканця Сваляви.

За перетин державного кордону зловмисники отримували від кожного з клієнтів 1000 – 1500 доларів. Саме за таку суму чоловіків «працевлаштовували» у фірмі водіями та реєстрували у автоматизованій системі «Шлях». Таким чином вони безперешкодно, через офіційні пункти пропуску, покидали межі країни.

Загалом за період проведення оперативних заходів правоохоронці задокументували близько 10 таких виїздів. Одним із клієнтів, які скористалися послугами переправників, був і священнослужитель місцевої єпархії УПЦ МП.

Дії членів злочинного угруповання в поліції кваліфікували за ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

Наразі слідчі ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, завершили досудове розслідування. Обвинувальні акти разом з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду.

За скоєне обвинуваченим загрожує до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області