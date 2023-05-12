На Закарпатті судитимуть шахрайку, яка виманювала гроші в людей з різних регіонів України

У лютому цього року до поліції Закарпаття почали надходити заяви про шахрайство в одній із соцмереж. Усі потерпілі розповідали правоохоронцям, що контактували з жінкою, яка продавала одяг та взуття у мережі, кожен із них заплатив невелику суму в якості передоплати, після чого контакт з торговцем припинявся.

Співробітники кіберполіції в Закарпатській області одразу ж розпочали перевірку за даними фактами та встановили, що всі кошти потерпілих надходили на банківські рахунки однієї і тієї ж особи. Більше того, вони викрили таку протиправну діяльність не лише на території нашої області, поліцейські встановили, що подібним чином зловмисниця ошукала жителів Тернопільської, Житомирської, Івано-Франківської, Чернівецької, Харківської та Дніпропетровської областей.

Фігурантка реєструвалася в групах купівлі та продажу товарів в соціальних мережах, виставляла фото, які копіювала з подібних груп, та домовлялася про продаж цих неіснуючих товарів. Отримавши від клієнтів завдаток, жінка змінювала номер телефону та була впевненою, що сума, яку вона незаконно виманила, є недостатньою для звернення до правоохоронців.

Спільно зі співробітниками Мукачівського районного управління поліції кіберполіція Закарпаття встановила, що 22-річна жінка проживає на території Закарпатської області – в Берегові.

Під процесуальним керівництвом Мукачівської окружної прокуратури їй було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Наразі слідчі вже завершила досудове розслідування у справі, сформували обвинувальний акт та разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду.

Обвинуваченій загрожує від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліція Закарпатської області