На Закарпатті судитимуть торговця автомобілями, що ввозилися в Україну, як гуманітарна допомога

У листопаді минулого року слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань, викрили злочинну схему. Відповідно до неї житель Тячівського району продавав автомобілі, які ввозилися на територію України, як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Поліцейські встановили, що 50-річний чоловік оформлював всі документи на ввезені транспортні засоби в обхід процедури розмитнення, так як позиціонував їх, як допомогу ЗСУ. Після цього він виставляв їх на продаж через онлайн-платформи.

Співробітники поліції, за силової підтримки бійців КОРД, затримати зловмисника безпосередньо під час чергового продажу двох таких авто – «Suzuki Grand Vitara» та «Nissan X-Trail». У вилучених правоохоронцями документах значилося, що обидва цих позашляховики передбачалися на потреби територіальної оборони Києва. Цим самим мешканець Тячівщини намагався незаконно отримати 434 тисячі гривень.

Станом на сьогодні слідчі поліції, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, завершили досудове розслідування в рамках кримінального провадження, яке було відкрите за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, тобто Продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану.

Справу уже скеровано для судового розгляду. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років та з конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області