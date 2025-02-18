На Закарпатті судитимуть трьох ділків, які шахрайським способом заволоділи землями на Драгобраті вартістю ₴8,5 млн.

Прокурор Закарпатської обласної прокуратури затвердив і скерував до суду обвинувальний акт щодо трьох мешканців Дніпропетровської області за фактами шахрайства в особливо великих розмірах, підроблення офіційних документів і їх використання (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Слідством встановлено, що організував протиправну діяльність мешканець Кривого Рогу, залучивши до неї інших співучасників. Чоловік розробив план фіктивного відчуження двох земельних ділянок на полонині Драгобрат – в одному з найбільш туристично привабливих курортів Закарпаття. Ринкова вартість цих земель складає 8,5 млн грн.

Ділкам вдалося отримати майнові права на вказані об’єкти нерухомості. На підставі підроблених актів вони виготовляли земельну документацію, ділянкам присвоювали кадастрові номери та реєстрували їх. Усе це дало можливість у подальшому розпоряджатися землями на власний розсуд, що обвинувачені і зробили.

Вони відчужили ділянки, які перебували у комунальній власності, без відома Ясінянської громади. Після ряду фіктивних операцій землі за значно заниженою вартістю придбав сам організатор схеми.

Ще під час розслідування злочину Ясінянська селищна рада звернулася до суду з цивільним позовом. У ньому орган місцевого самоврядування вимагає визнати недійсними та скасувати документи, на підставі яких громадяни фіктивно володіли двома земельними ділянками на полонині Драгобрат.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювала Нацполіція Закарпаття за оперативного супроводу УКР ГУНП в Закарпатській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури