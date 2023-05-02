На Закарпатті судитимуть учасники злочинної групи, які ошукували громадян на продажі військової амуніції

Нагадаємо, наприкінці минулого року оперативники Управління карного розшуку поліції області спільно зі слідчими та кіберполіцейськими припинили незаконну діяльність подружжя шахраїв та їхнього третього спільника, які ошукували людей на продажі актуальних товарів. Йдеться про шахрайську схему продажу військової амуніції.

Було встановлено, що 24-річний ужгородець, разом зі своєю 28-річною співмешканкою, створили онлайн-магазин, у якому пропонували охочим придбати елементи військової амуніції за цінами, нижчими ринкових. У переліку товарів були берці, термобілизна, тактичні рукавиці тощо. Покупці перераховували зловмисникам часткову передплату або ж повну оплату та очікували на доставку замовлень. Однак після отримання грошей, шахраї зникали і, відповідно, люди залишалися без коштів та без обіцяного товару.

У ході проведення подальших слідчих дій поліцейські встановили додаткові факти злочинної діяльності подружжя та викрили їхнього третього спільника. 32-річний ужгородець відігравав не меншу роль у організації шахрайської схеми. Чоловік допомагав підшуковувати відповідні оголошення на Telegram-каналах, вів переписку з покупцями, які хотіли придбати військову амуніцію, та домовлявся з ними про оплату і відсилку товару.

Також поліцейські встановили, що коло ошуканих зловмисниками громадян сягнуло більше двох десятків – 21 факт шахрайських дій підозрюваних. Загальна сума завданої ними матеріальної шкоди громадянам становить орієнтовно 150 тисяч гривень.

Станом на сьогодні у справі сформовано обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження, за процесуального керівництва прокуратури, скеровано для судового розгляду. Зловмисникам інкримінують ч.3 ст.190 (Шахрайство). За скоєне їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області