На Закарпатті судитимуть зловмисника, який ошукав матір загиблого військовослужбовця на ₴7,5 млн.

У жовтні 2023 року співробітники кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області спільно зі слідчими Ужгородського районного управління поліції затримали 35-річного киянина – одного з організаторів шахрайської схеми, за якою зловмисники виманили у матері полеглого військовослужбовця з Донеччини гроші, які жінка отримала як виплату від держави у зв’язку зі смертю сина на війні.

Після отримання грошової допомоги 49-річній жінці почали телефонувати невідомі та переконували її покласти гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном та пропонували допомогти їй у цьому.

Після того, як жінка погодилася на пропозицію, зловмисники кількома траншами виманили у неї 7,5 мільйонів гривень.

Близько шести місяців тривали оперативні заходи та процесуальні дії, у результаті яких було затримано одного з основних фігурантів злочинної схеми. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Відповідно до ухвали суду, тоді зловмисника взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 13 млн 285 тисяч гривень.

Станом на сьогодні слідчі поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, завершили досудове розслідування у цій справі та скерували обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження для судового розгляду.

Матеріали справи щодо спільників обвинуваченого слідчі виділили в окреме кримінальне провадження та продовжують розслідування.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі терміном до 8 років.

Поліція Закарпатської області