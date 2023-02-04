На Закарпатті судитимуть зловмисника, який тяжко поранив ножем молодого хлопця, а потім переховувався від слідства

Співробітники Рахівського районного відділу поліції розшукали зловмисника, який влітку минулого року кишеньковим розкладним ножем наніс тяжкі тілесні ушкодження 20-річному жителю селища Ясіня.

Фігурант був приїжджим у регіоні і після скоєння злочину тривалий час переховувався від правоохоронців, щоб уникнути відповідальності.

Тоді слідчі оголосили 25-річного підозрюваного у розшук та днями оперативникам вдалося затримати його в Києві. Зловмисника одразу доставили до суду на Закарпаття, який обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою: втікача поміщено до слідчого ізолятора.

Його дії в поліції кваліфікували за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження. Станом на сьогодні слідчі вже провели всі необхідні слідчі дії та завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду.

Тепер суд визначатиме ступінь покарання для зловмисника. Відповідно до санкції статті йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області