На Закарпатті судитимуть зловмисників, які незаконно приватизували землі рекреаційного призначення на полонині Драгобрат

У ході досудового розслідування слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, за оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області, встановили, що до схеми причетні четверо жителів Дніпропетровської області. За вказівкою основного організатора, спільники виготовили підроблені державні акти і в подальшому один із фігурантів отримував майнові права на земельні ділянки.

Далі ділянкам присвоювали кадастрові номери, реєстрували їх, і в подальшому організатор оформляв купівлю землі у курортній зоні за вартістю, значно нижчою ніж ринкова.

Своїми діями зловмисники заподіяли Ясінянській територіальній громаді матеріальної шкоди на загальну суму 8,5 мільйонів гривень.

Наразі у справі слідчі зібрали достатню доказову базу та скерували матеріали для судового розгляду. Обвинуваченим загрожує до 12 років ув`язнення.

Поліція Закарпатської області