На Закарпатті судитимуть зловмисницю, яку викрили на збуті великої партії ртуті

На Закарпатті перед судом постане раніше судима зловмисниця, яка налагодила бізнес на збуті високотоксичної речовини – металевої ртуті. Протиправну діяльність жінки правоохоронці викрили у березні цього року.

Тоді співробітники Мукачівського районного управління поліції у співпраці з СБУ встановили, що фігурантка продавала небезпечний «товар» великими партіями в різних регіонах країни. Її затримали на околицях міста Мукачево під час збуту 2,5 кілограмів ртуті, за яку зловмисниця отримала 25 тисяч доларів США.

Отруйну речовину та гроші працівники поліції вилучили.

За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури їй було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Наразі у справі вже завершено досудове розслідування та сформовано обвинувальний акт, який слідчі разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду.

Відповідно до інкримінованої обвинуваченій ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Поліція Закарпатської області