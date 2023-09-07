На Закарпатті священнику УПЦ МП повідомили про підозру у вчиненні двох злочинів

На Закарпатті настоятеля храму Української православної церкви московського патріархату підозрюють у вчиненні двох злочинів

Так, поліцейські, спільно зі Службою безпеки України виявили, що священнослужитель, маючи доволі широку аудиторію підписників на своїх сторінках, поширював у соціальних мережах антиукраїнські наративи. У дописах фігурант висловлював підтримку російським загарбникам, пропагував поширення комуністичного режиму, а також публікував ілюстративні матеріали з радянською символікою. Для об’єктивного аналізу матеріалів правоохоронці ініціювали судову мистецтвознавчу експертизу, яка підтвердила, що дані публікації містять антиукраїнські заклики.

Докази проросійської позиції священника поліцейські зібрали і під час проведення обшуків.

За місцем його проживання та у храмі правоохоронці виявили велику кількість брошур та книг російських авторів, які виправдовують збройну агресію росії проти України та заохочують ідею насильницького захоплення території інших держав, серед яких і Україна. У знайдених під час обшуків книгах їх автори заперечують право України на незалежність та висловлюють переконання щодо імперіалізму росії.

Також було виявлено роздруківки з текстами пісень, у яких прославляються подвиги російських загарбників та публікаціями молитов зі згадками патріарха рпц кирила гундяєва, який дає благословення російським військовим на убивства українців. Усі поліграфічні матеріали, а також комп’ютерну техніку, яку використовував зловмисник, наразі скеровано на детальне дослідження експертам.

Слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили настоятелю храму про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 (Поширення комуністичної символіки та пропаганда комуністичного тоталітарного режиму) Кримінального кодексу України.

Крім цього, у ході слідства поліцейські встановили і той факт, що підозрюваний причетний до незаконного привласнення земель громади, на яких у подальшому і був збудований храм.

Враховуючи це йому додатково інкримінують статтю 197-1 Кримінального кодексу України, тобто Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво.

Наразі поліцейські спільно з оперативниками УСБУ в Закарпатській області проводять подальші заходи у справі. Найближчим часом буде сформовано обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерують для судового розгляду.

Підозрюваному загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області