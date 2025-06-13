На Закарпатті таксист за 6300 євро намагався незаконно допомогти «клієнту» перетнути держкордон України

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури повідомлено про підозру 18-річному перечинцю за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон (ч.3 ст.332 КК України).

Слідством встановлено, що юнак, працюючи таксистом, за винагороду вирішив допомогти «клієнту» незаконно перетнути державний кордон України. Свої «послуги» затриманий оцінив у 6300 євро.

Затримали молодика на околиці с.Новоселиця, Ужгородського району. Його взято під варту в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Заходи з викриття проводилися спільно із управлінням міграційної поліції, ОРВ Чопського прикордонного загону, слідчим відділенням ВП №2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Великоберезнянського відділу Ужгородської окружної прокуратури.

Триває подальше досудове розслідування, у ході якого встановлюються інші особи, причетні до вчиненого даного злочину та з’ясовуються усі обставини справи.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури