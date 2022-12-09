На Закарпатті трьох осіб судитимуть за розкрадання ₴2,4 млн. під час будівництва адмінспоруди

Співробітники відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Закарпаття встановили причетність трьох осіб до завищення вартості робіт при будівництві адміністративної будівлі та в незаконного привласнення 2,4 мільйона гривень бюджетних коштів. Наразі досудове розслідування у справі завершено. Перед судом постануть двоє службовців та директор приватного підприємства.

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Закарпатській області завершили досудове розслідування у справі щодо розподілу коштів у одній із територіальних громад Ужгородського району. В ході слідства правоохоронці встановили, що у привласненні майже 30% кошторису під час будівництва адміністративної споруди підозрюються троє осіб.

До схеми з розкрадання бюджетних коштів причетні голова ОТГ, інженер з технічного нагляду та директор приватного підприємства, яке виграло тендер на спорудження приміщення.

Директор в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про їх вартість, свідомо завищив суму на 2,4 млн гривень. Надалі його спільники, двоє службовців, усвідомлюючи протиправність таких дій, підписали вказані документи. Таким чином загальна сума робіт склала 8,1 мільйони гривень.

Фактично ж всі будівельні роботи на етапі розслідування, були виконані не в повному обсязі. Проте кошти від органу місцевого самоврядування були перераховані на банківський рахунок виконавця, після чого були переведені в готівку.

Наразі, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, було сформовано обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скеровано для судового розгляду. Обвинуваченим інкримінують ч. 2 ст. 28 – ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 – ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто Внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб та розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому службовому підробленні, яке скоєно за попередньою змовою групою осіб.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області