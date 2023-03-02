На Закарпатті троє ділків продавали фальсифіковану каву під брендом відомого італійського виробника

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури трьом особам повідомлено про підозру у незаконному використанні знаків для товарів (ч. 3 ст. 229 КК України).

За даними слідства, підприємець спільно зі своєю дружиною та матір’ю займалися розповсюдженням фальсифікованої кавової продукції під виглядом товарів відомого італійського бренду.

Продаж здійснювали оптовими та роздрібними партіями через інтернет-майданчики та на одному з ринків Мукачева. При цьому жодних договорів та ліцензій на використання торговельної марки вони не мали.

Під час обшуків вилучили кілька тисяч пачок кави в зернах загальною вагою понад 5 тонн. Компанія-виробник підтвердила, що уся продукція, маркована під їх бренд, є підробленою. Таким чином дії підозрюваних завдали їй матеріальні збитки на суму майже 3,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Територіальне управління БЕБ у Закарпатський області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора