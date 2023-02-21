На Закарпатті учасники ОЗГ за один «вихід» викрадали до 2500 літрів пального

В ході слідства зібрані докази причетності обвинувачених до викрадення пального на суму понад 1,4 млн грн.

Організували викрадення пального працівники одного з підприємств. Для цього вони зробили врізку в трубопровід, протягнули шланг і заповнювали каністри пальним за територією підприємства. Надалі викрадене пальне вивозили до місця проживання одного з фігурантів, звідки й здійснювалася реалізація пального. За один «вихід» могли викрасти до 2500 літрів пального.

У жовтні 2022 року оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Закарпатській області за процесуальним керівництвом прокурати Закарпатської області припинили діяльність злочинної групи та затримали чотирьох її учасників під час чергової крадіжки пального – понад 1500 літрів нафтопродукту.

Загалом поліцейські зібрали докази причетності фігурантів до викрадення понад 23 тонн пального на суму понад 1,4 млн грн. На підставі отриманих доказів двом організаторам та чотирьом учасникам повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці завершили розслідування у кримінальному провадженні та направили обвинувальний акт до суду.

За скоєне обвинуваченим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України