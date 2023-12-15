На Закарпатті в будівлі Керецьківської сільради депутат підірвав гранати: постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані (відео)

Сьогодні об 11:37 на лінію «102» надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, сам підривник, ще 11 людей поранено.

На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

Внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області